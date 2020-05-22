«Герта» разгромила «Унион Берлин» в столичном дерби, Ибишевич организовал три гола - Советский спорт
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22 мая 2020 23:21ФутболШарафудинов Виктор

«Герта» разгромила «Унион Берлин» в столичном дерби, Ибишевич организовал три гола

Команда Бруно Лаббадии поднялась на десятое место.

Матч 27-го тура чемпионата Германии «Герта» – «Унион Берлин» завершился со счетом 4:0.

На 51-й минуте счет ударом головой открыл капитан «Герты» Ведад Ибишевич, а на 52-й босниец оформил голевую передачу, помогая отличиться Доди Лукебакио. Далее Ибишевич поучаствовал в еще одной результативной атаки, выдав результативный пас Матеусу Кунье (61). Итоговый результат установил Дедрик Бойата (77).

«Герта» поднялась на 10-е место, набрав 34 очка. «Унион Берлин» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, оставшись с 30 очками.

27 мая состоятся матчи «РБ Лейпциг» – «Герта» и «Унион Берлин» – «Майнц».

На минувшей неделе в первом туре после возобновления немецкого сезона «Герта» на выезде обыграла «Хоффенхайм» 3:0, а «Унион Берлин» уступил дома «Баварии» (0:2).

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