Михаил Бутовский: Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о самочувствии полузащитника команды Романа Зобнина.

- Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов - отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала, - цитирует Бутовского пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, который остался в Москве и переносит болезнь дома.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.