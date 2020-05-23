Михаил Бутовский: Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции

- Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов - отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала, - цитирует Бутовского пресс-служба красно-белых.
Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, который остался в Москве и переносит болезнь дома.
Напомним, что сезон в российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На момент приостановки «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 22 очка.
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