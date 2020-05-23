Дортмундская «Боруссия» в гостях обырала «Вольфсбург» - Советский спорт
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23 мая 2020 18:45Футбол

Дортмундская «Боруссия» в гостях обырала «Вольфсбург»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе гостей голами отметились Рафаэль Геррейро (32-я минута) и Ашраф Хакими (78).

Отметим, что на 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев поля Феликс Клаус.

После этой игры «Боруссия» набрала 57 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» с 39 очками занимает шестое место.

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