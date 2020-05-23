«Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» по трансферу Икарди «Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро за переход нападающего Мауро Икарди.

По информации Sky Sport Italia, первоначальное предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро было отклонено итальянским клубом. Отмечается, что в «Интере» хотели бы получить за форварда минимум 60 миллионов евро.

Нападающий в настоящее время находится в Париже в аренде с возможностью выкупа за 70 миллионов евро, но чемпионы лиги 1 требуют скидку, особенно после того, как их сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.