«Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» по трансферу Икарди - Советский спорт
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23 мая 2020 19:57Футбол

«Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» по трансферу Икарди

«Интер» отклонил первоначальное предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро за переход нападающего Мауро Икарди.

По информации Sky Sport Italia, первоначальное предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро было отклонено итальянским клубом. Отмечается, что в «Интере» хотели бы получить за форварда минимум 60 миллионов евро.

Нападающий в настоящее время находится в Париже в аренде с возможностью выкупа за 70 миллионов евро, но чемпионы лиги 1 требуют скидку, особенно после того, как их сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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