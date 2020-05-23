Гендиректор «Химок»: Существовать в РПЛ за бюджетные деньги - это, наверное, неправильно Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о перспективах подмосковного клуба в следующем сезоне.

- На следующей неделе мы будем встречаться с руководством города, правительством области. На этой встрече будут расставлены точки по всем параметрам, в том числе по бюджету.

Я соглашусь с Сергеем Юраном: существовать в премьер-лиге за бюджетные деньги - это, наверное, неправильно. Поэтому мы все это время были в поисках, вели переговоры с инвесторами, - рассказал Иванов в эфире «Матч ТВ».

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» перейдут из ФНЛ в премьер-лигу только в том случае, если до конца нынешнего месяца найдут инвесторов.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.