Райола вступил в переговоры с «Ювентусом» о переходе Погба Мино Райола, агент Поля Погба, начал переговоры о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».

По информации Le10Sport, в ближашее время английский клуб хотел бы услышать сумму, которую «Ювентус» намерен предложить за переход француза. Ранее сообщалось об интересе к Погба со стороны «Интера» и «Реала».