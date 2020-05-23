«Герта» интересуется голкипером «Ливерпуля» Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может вернуться в чемпионат Германии.

По информации Goal.com, берлинская «Герта» намерена этим летом оформить переход 26-летнего голкипера.

Напомним, что в бундеслиге Кариус выступал за «Майнц», приняв участие в 96 матчах команды. Летом 2016 года он перешел в «Ливерпуль». В составе английского клуба он провел 49 поединков, пропустив 47 голов и 22 раза отыграв «на ноль».

После серии результативных ошибок, в том числе в финале Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 против «Реала» (1:3), руководство «мерсисайдцев» приняло решение отдать голкипера в двухлетнюю аренду в «Бешикташ».

Отметим, что действующий контракт голкипера с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,2 миллиона евро.