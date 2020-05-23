Денис Глушаков: В 2011 году встречался с Гинером, контракт с ЦСКА до сих пор дома у мамы лежит

«У меня заканчивался контракт с «Локомотивом», - вспомнил Глушаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в рамках телепередачи «Инсайдеры». - На меня стали выходить другие команды. В том числе ЦСКА. Была личная встреча с Евгением Гинером. Мы согласовали уже все условия. Мне даже выдали копию контракта. До сих пор у мамы дома лежит. Но в итоге мы все-таки договорились с «Локомотивом». У меня были очень хорошие отношения с главным тренером Жозе Коусейру. И я остался, продлил соглашение».

Также Глушаков подтвердил, что, выступая за «Локо», получал предложения не только от ЦСКА, но и от «Зенита», и от «Анжи». Напомним, в 2013 году полузащитник перешел в «Спартак», который покинул в 2019-м. Сейчас он защищает цвета «Ахмата», занимающего в РПЛ-2019/20 последнее место. Футбольный сезон в России должен возобновиться 21 июня.