Кавани близок к переходу в «Интер» «Интер» предложил форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани трехлетний контракт.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe, миланский клуб предложил 33-летнему нападающему сборной Уругвая соглашение на три года.

Ранее стало известно, что Кавани сообщил «Атлетико», что все согласованные личные условия по контракту больше не действительны. Отмечалось, что форвард просил у «Интера» заработную плату в размере 8 миллионов евро за сезон.