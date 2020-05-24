«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» поборются за Игуаина Сразу две команды АПЛ заинтересованы в нападающем «Ювентуса» Гонсало Игуаине.

По информации The Express, «Ювентус» намерен этим летом продать Игуаина, отличившегося всего пять раз за 18 матчей, с момента перехода в туринский клуб во второй половине прошлого сезона.

Отмечается, что нападающий также имеет предложения от «Ривер Плейт» и изучает возможность присоединиться к одной из команд в MLS.