«Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 мая 2020 10:15Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба

«Манчестер Юнайтед» согласен обменять полузащитника Поля Погба на трех игроков «Ювентуса».

Как сообщает корреспондент Rai Sport Паоло Паганини, английский клуб согласился отпустить француза в «Ювентус», но в обмен хотел бы получить Аарона Рэмзи, Дугласа Косту и Адриана Рабьо.

Отмечается, что переговоры по сделке продолжаются в Монако.

Ранее сообщалось, что Мино Райола, агент Погба, начал переговоры по возвращению французского полузащитника в «Ювентус».

Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории твиттера Зубайра Тухугов: Сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве «Самый эмоциональный поединок». Волков вспомнил свой дебют в Bellator
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Шоу ассистентов. Рекорд Мюллера на рекорд Санчо Субботние матчи чемпионата Германии по футболу порадовали статистическими достижениями игроков. 23.05.2020 21:38 Футбол Сергеев Иван
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
У Бакаева вирус, у Зобнина антитела, у Погребняка пневмония, а у Глушакова контракт с ЦСКА В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
А Мальцеву «химию» так и не нашли. Тройка Семенова – лучшая в «Динамо» «Советский спорт» продолжает называть лучшие звенья российских клубов. На очереди московское «Динамо» с его богатейшей историей. 23.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
«На поле выбежали толпы пьяных шотландцев». Как «Динамо» проиграло первый для СССР финал еврокубка 48 лет назад на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся решающий матч Кубка кубков «Динамо» - «Рейнджерс», завершившийся скандалом. 24.05.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:13 Футбол Только шесть игроков «Барселоны» не рискуют быть проданными этим летом
10:50 Биатлон Александр Касперович: Хотелось бы, что бы Логинов повторил свой успех в Поклюке
10:31 Футбол «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» поборются за Игуаина
10:15 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба
09:49 ММА Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории твиттера
09:30 Футбол Ади Хюттер: После второго мяча появилось ощущение, что сможем зацепиться за очки в Мюнхене
09:11 Футбол «Лион»: Надеемся, что пример Испании сподвигнет Францию на возобновление чемпионата
08:51 Футбол «Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона»
08:32 Футбол Томас Мюллер: В матче с Дортмундом должны показать, что и без зрителей мы можем играть со страстью
08:11 Футбол «Ювентус» готов подписать Виллиана, если тот решит покинуть «Челси»
23:50 Футбол Кокорин устроил гонки на «Роллс-Ройсе» в Сочи
23:45 Футбол Кавани близок к переходу в «Интер»
23:30 Футбол Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
23:15 Футбол Зелимхан Бакаев: Осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к нормальной жизни
22:51 Футбол «Герта» интересуется голкипером «Ливерпуля»
22:33 Футбол Денис Глушаков: В 2011 году встречался с Гинером, контракт с ЦСКА до сих пор дома у мамы лежит
22:32 Футбол «Наполи» намерен летом заработать на продаже игроков порядка 200 миллионов евро
22:12 Хоккей Илья Ковальчук: Овечкин много пашет на команду, но все равно забивает по 50 шайб
Хотел то ли денег, то ли Бузову, то ли правды: в Москве задержан захватчик банка
Неделя в Удмуртии: онлайн-выпускные, правительственная «корона» и очередной кредит
Сразу 353 жителя Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
СМИ: главный архитектор Оренбурга Георгий Проскурин решил уволиться
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика