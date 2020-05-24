«Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба

Как сообщает корреспондент Rai Sport Паоло Паганини, английский клуб согласился отпустить француза в «Ювентус», но в обмен хотел бы получить Аарона Рэмзи, Дугласа Косту и Адриана Рабьо.
Отмечается, что переговоры по сделке продолжаются в Монако.
Ранее сообщалось, что Мино Райола, агент Погба, начал переговоры по возвращению французского полузащитника в «Ювентус».
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Шоу ассистентов. Рекорд Мюллера на рекорд Санчо Субботние матчи чемпионата Германии по футболу порадовали статистическими достижениями игроков. 23.05.2020 21:38 Футбол Сергеев Иван UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав У Бакаева вирус, у Зобнина антитела, у Погребняка пневмония, а у Глушакова контракт с ЦСКА В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий А Мальцеву «химию» так и не нашли. Тройка Семенова – лучшая в «Динамо» «Советский спорт» продолжает называть лучшие звенья российских клубов. На очереди московское «Динамо» с его богатейшей историей. 23.05.2020 08:30 Хоккей Домрачев Владислав «На поле выбежали толпы пьяных шотландцев». Как «Динамо» проиграло первый для СССР финал еврокубка 48 лет назад на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялся решающий матч Кубка кубков «Динамо» - «Рейнджерс», завершившийся скандалом. 24.05.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев