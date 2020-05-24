«Манчестер Юнайтед» хочет получить трех игроков «Ювентуса» в обмена на Погба «Манчестер Юнайтед» согласен обменять полузащитника Поля Погба на трех игроков «Ювентуса».

Как сообщает корреспондент Rai Sport Паоло Паганини, английский клуб согласился отпустить француза в «Ювентус», но в обмен хотел бы получить Аарона Рэмзи, Дугласа Косту и Адриана Рабьо.

Отмечается, что переговоры по сделке продолжаются в Монако.

Ранее сообщалось, что Мино Райола, агент Погба, начал переговоры по возвращению французского полузащитника в «Ювентус».