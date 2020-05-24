«Рома» хочет выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» «Рома» намеревается выкупить трансфер центрального защитника «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Шира, римский клуб готов оформить полноценный трансфер 30-летнего игрока обороны «Манчестер Юнайтед», однако просит снизить цену за его переход.

Как отмечает журналист клуб АПЛ просит за Смолинга 25 миллионов евро, и такая сумма является не подъемной для «Ромы».

Отметим, что действующий контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.