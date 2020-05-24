«Челси» присоединился к борьбе за Икарди «Челси» намерен побороться за трансфер нападающего «Интера» Мауро Икарди.

По информации Sun Sport, лондонский клуб присоединился к «Ювентусу» и «Наполи» в гонке за подписание нападающего «Интера», выступающего на правах аренды за «ПСЖ».

Отмечается, что несмотря на то, что за «ПСЖ» остается право выкупа форварда после окончания сезона, французы пока не смогли договорится с миланским клубом о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что чемпион Франции имеет право выкупа Икарди за 70 миллионов евро, однако пытается снизить цену в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса.