Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 мая 2020 23:58ФутболШарафудинов Виктор

Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере»

Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Чили оценил возможность перехода аргентинца в каталонский клуб.

Иван Саморано считает, что финансовые проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, не позволят «Барселоне» приобрести аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у «Интера».

«Я действительно надеюсь, что Лаутаро останется в «Интер», – цитирует Саморано Goal.com – Он молодой парень, ему всего 22 года. Кавани на 11 лет старше, у него огромный опыт, но его приход не имеет ничего общего с продажей Лаутаро.

У «Барселоны» есть финансовые проблемы, которые не позволят им подписать Лаутаро. Поэтому он останется в команде. В этом я даже не сомневаюсь. Я гарантирую, что Лаутаро – это будущее «Интера».

«Барсе» потребуется минимум 100 миллионов евро. Это наименьшая сумма, что просил «Интер». Да, Антонио Конте очень нравится Артуро Видаль, но сначала каталонцы должны предложить 100 миллионов».

В текущем сезоне в активе Мартинеса 16 забитых мячей и 4 результативных в 31 матче с учетом всех турниров.

«Интер» приобрел нападающего в 2018 году у аргентинского «Расинга». Всего Лаутаро сыграл за миланский клуб 66 матчей, забил 25 голов и 5 раз помог отличиться товарищам по команде.

Брагин возглавит СКА, Кудашов – консультант. Что бы это значило? Инсайдеры не дают покоя. Опять подняли тему главного тренера в СКА. 24.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин стал игроком ЦСКА Нападающий «Дизеля» продолжит карьеру в ЦСКА Голкипер «Нефтехимика»: Капризов и Доус – самые опасные нападающие КХЛ
Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер оформил по хет-трику в обоих матчах против «Майнца» в рамках чемпионата Германии-2019/20. 24.05.2020 19:30 Футбол Сергеев Иван
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории твиттера Уланбеков, ставший бойцом UFC, поблагодарил отца Хабиба: Он вложил в меня очень много труда (фото) Тренер Нурмагомедова: Макгрегор – лучший ударник в истории легкого веса
Первый после карантина русский гол европейских топ-чемпионатов забит ударом с 30 метров (видео) 23-летний полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Левен открыл счет в гостевом матче 27-го тура бундеслиги против «Шальке». 24.05.2020 15:30 Футбол Сергеев Иван
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
«Зачем выходить в эфиры, если болит горло?» Семью футболиста Погребняка обвиняют в пиаре на COVID-19 У пользователей вызывает подозрение то, как навязчиво жена Павла Погребняка освещает в инстаграме проблемы со здоровьем у себя, мужа и их троих сыновей. 24.05.2020 11:00 Футбол Сергеев Иван
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
23:58 Футбол Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере»
23:42 Футбол Андрей Канчельскис – о руководстве «Локомотива»: Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы?
23:30 Футбол Министр спорта Италии: Серия А возобновиться 13 или 20 июня
23:23 Баскетбол Источник: За возобновление сезона Евролиги будут голосовать клубы из Испании, Турции и «Жальгирис»
23:13 Футбол Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» выиграл у «Майна» 5:0, но не использовал еще 11 голевых моментов
22:59 Футбол Бывший игрок ЦСКА Эркин: Моя карьеру испортил Де Бур
22:15 Футбол Зидану грозит штраф за нарушение карантина
21:59 Футбол «Севилью» могут наказать за то, что четверо футболистов устроили вечеринку, нарушив карантин (фото)
21:42 Фигурное катание Загитова поблагодарила болельщиков, признавших ее олимпийской иконой стиля
21:34 Футбол Александр Панов: Дзюба не выполняет объем работы, который нужен в английском чемпионате
21:22 Футбол Дмитрий Тарасов: О коронавирусе много фейков
21:14 Футбол СМИ: Проведение матча «Ливерпуль» – «Атлетико» со зрителями привело к смерти 41 человека
20:55 Футбол «Кельн» свел матч с «Фортуной» вничью, уступая 0:2 на 87-й минуте
20:34 Теннис Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог
20:19 Футбол Александр Панов: Кокорина судьба озадачила, заставила понять, что такое жизнь
20:10 Футбол «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна
19:54 ММА Умар Нурмагомедов: Хочу проявить себя в UFC, показав, на что способен
19:48 Футбол Футболисты «Спартака» провели первую за два месяца тренировку на поле (видео)
19:34 Футбол БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в финале Кубка Белоруссии, забив на исходе дополнительного времени
19:27 Фигурное катание Болельщики признали Загитову олимпийской иконой стиля
Поездки в Крым во время карантина обойдутся россиянам "передержкой" за их счет
COVID, май, труд, изоляция, деньги, суд: как Башкирия провела еще одну неделю в маске
Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок
Трое оренбуржцев задержаны после перестрелки в Москве (видео)
Стратегия выхода: какие ограничения по коронавирусу снимут на Ставрополье
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика