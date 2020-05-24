Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере» Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Чили оценил возможность перехода аргентинца в каталонский клуб.

Иван Саморано считает, что финансовые проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, не позволят «Барселоне» приобрести аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у «Интера».

«Я действительно надеюсь, что Лаутаро останется в «Интер», – цитирует Саморано Goal.com – Он молодой парень, ему всего 22 года. Кавани на 11 лет старше, у него огромный опыт, но его приход не имеет ничего общего с продажей Лаутаро.

У «Барселоны» есть финансовые проблемы, которые не позволят им подписать Лаутаро. Поэтому он останется в команде. В этом я даже не сомневаюсь. Я гарантирую, что Лаутаро – это будущее «Интера».

«Барсе» потребуется минимум 100 миллионов евро. Это наименьшая сумма, что просил «Интер». Да, Антонио Конте очень нравится Артуро Видаль, но сначала каталонцы должны предложить 100 миллионов».

В текущем сезоне в активе Мартинеса 16 забитых мячей и 4 результативных в 31 матче с учетом всех турниров.

«Интер» приобрел нападающего в 2018 году у аргентинского «Расинга». Всего Лаутаро сыграл за миланский клуб 66 матчей, забил 25 голов и 5 раз помог отличиться товарищам по команде.