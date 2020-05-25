«ПСЖ» готов предложить Икарди десять миллионов евро за сезон «Интер» согласился продать нападающего Мауро Икарди в «ПСЖ».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, миланский клуб готов продать 27-летнего аргентинского форварда за 55-60 миллионов евро, вместо требуемых изначально 70 миллионов евро. «ПСЖ» в то же время предложил Икарди контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что переговоры между двумя клубами и агентом игрока продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Челси» присоединился к «Ювентусу» и «Наполи» в гонке за подписание нападающего «Интера», выступающего на правах аренды за «ПСЖ».