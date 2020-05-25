Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы - Советский спорт
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25 мая 2020 11:07ФутболСергеев Иван

Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы

Председатель совета директоров ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поделился планами корпорации относительно футбольного клуба РПЛ.

Напомним, что весной этого года ВЭБ.РФ завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций ЦСКА. Председателем совета директоров клуба стал помощник президента страны Максим Орешкин, входящий в правление госкорпорации. По словам Шувалова, у бывшего собственника ЦСКА Евгения Гинера (который занял пост заместителя Орешкина) есть право обратного выкупа акций. При этом ВЭБ.РФ прорабатывает варианты привлечения инвестиций из-за рубежа.

Напомним, ранее стало известно об интересе к российскому футбольному рынку у шейха Мансура - главы крупного футбольного холдинга, объединяющего сразу девять клубов, включая «Ман Сити». Ближневосточный магнат намеревался купить акции одной из команд РПЛ. Правда, ее название не афишировалось.

Шейх Мансур хочет купить футбольный клуб в России. «Спартак Сити» – звучит?

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