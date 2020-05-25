Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы

Напомним, что весной этого года ВЭБ.РФ завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций ЦСКА. Председателем совета директоров клуба стал помощник президента страны Максим Орешкин, входящий в правление госкорпорации. По словам Шувалова, у бывшего собственника ЦСКА Евгения Гинера (который занял пост заместителя Орешкина) есть право обратного выкупа акций. При этом ВЭБ.РФ прорабатывает варианты привлечения инвестиций из-за рубежа.

Напомним, ранее стало известно об интересе к российскому футбольному рынку у шейха Мансура - главы крупного футбольного холдинга, объединяющего сразу девять клубов, включая «Ман Сити». Ближневосточный магнат намеревался купить акции одной из команд РПЛ. Правда, ее название не афишировалось.