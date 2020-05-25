«Факел» продлил контракт с Бесчастных

«Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте воронежской команды.
Отметим, что «Факел» третий сезон кряду занимает в турнирной таблице место в зоне вылета, но до сих пор не покинул ФНЛ.
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