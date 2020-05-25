«Факел» продлил контракт с Бесчастных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 мая 2020 14:18Футбол

«Факел» продлил контракт с Бесчастных

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных и его тренерский штаб продолжат работу с командой в новом сезоне.

«Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте воронежской команды.

Отметим, что «Факел» третий сезон кряду занимает в турнирной таблице место в зоне вылета, но до сих пор не покинул ФНЛ.

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Так все-таки шейх Мансур? Футбольный ЦСКА ищет зарубежного инвестора По словам Игоря Шувалова, ВЭБ.РФ заинтересован в привлечении иностранных инвестиций для ПФК ЦСКА. Интересно, откуда они могут взяться. 25.05.2020 12:58 Футбол Сергеев Иван
Вернер забил «Майнцу» 6 голов. Такого Германия в XXI веке еще не видела Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер оформил по хет-трику в обоих матчах против «Майнца» в рамках чемпионата Германии-2019/20. 24.05.2020 19:30 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Министр спорта Италии: Серия А возобновится 13 или 20 июня Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» выиграл у «Майна» 5:0, но не использовал еще 11 голевых моментов Зидану грозит штраф за нарушение карантина
Фарерский футболист превзошел самого Месси: хет-трик из штрафных и покер за 13 минут (видео) Супергероем выходных стал нападающий клуба «ХБ Торсхавн» Адриан Юстинуссен. 25.05.2020 08:17 Футбол Сергеев Иван
Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий
Штрафной для Черчесова, три гола для Клоппа и угроза для Де Брюйне. Хит-парад 27-го тура бундеслиги Второй после карантина тур чемпионата Германии по футболу получился очень результативным: 32 гола в 9 матчах, 3,6 мяча в среднем за игру. 25.05.2020 09:57 Футбол Сергеев Иван
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
14:48 Футбол Оуэн Харгривз: Лишь четыре клуба смогут предложить Сане те условия, что он имеет в «Манчестер Сити»
14:25 Футбол Дэнни Миллз: Если «Ливерпуль» захочет купить Сане, он перейдет туда
14:18 Футбол «Факел» продлил контракт с Бесчастных
13:59 Баскетбол Сезон в Евролиге завершен досрочно
13:33 Баскетбол Глава Евролиги предложил досрочно завершить сезон
13:28 Футбол Аллан хочет покинуть «Наполи»
13:05 Фигурное катание Фигуристы из группы Тутберидзе заехали на базу «Новогорск»
12:40 Футбол «Краснодар» продлил контракт с Фернандешем на два месяца
12:18 Футбол «Арсенал» присоединился к борьбе за трансфер Коутиньо
11:50 Футбол Виталий Мутко: Для успешного выступления в еврокубках нужна конкуренция в РПЛ
11:32 Футбол Лучано Спаллетти: Финансовый аспект не имеет значения, я хочу вернуться к работе
11:15 Футбол Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»
11:07 Футбол Шувалов признался, что у ЦСКА могут появиться зарубежные инвесторы
10:58 Футбол «ПСЖ» хочет купить у «Барселоны» Дембеле
10:52 ММА Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве
10:36 Футбол Кроос не намерен уходить из «Реала»
10:27 Фигурное катание Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал более 20 миллионов просмотров
10:16 Хоккей «Югра» официально объявила о продление контракта с Епанчинцевым
10:10 Футбол «Ювентус» предлагает 30 миллионов евро и Рабьо за нападающего «Вулверхэмптона»
09:48 Футбол Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане
Pharmacies and telecom centers started leaving the shopping centers
Дышите — не дышите: стоит ли в Башкирии бояться дефицита аппаратов ИВЛ?
Еще три человека хотят стать мэром Ставрополя
Чего ждать волгоградцам от последней недели в режиме самоизоляции
Правительство РФ одобрило создание экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика