Оуэн Харгривз: Лишь четыре клуба смогут предложить Сане те условия, что он имеет в «Манчестер Сити» Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что «Бавария» является оптимальным вариантом для перехода Лероя Сане.

- «Бавария» всегда стоит на повестке для любого хорошего немецкого футболиста, поскольку вы боретесь за титулы в бундеслиге и Лиге чемпионов. Если Сане решит покинуть «Манчестер Сити», то, вероятно, он будет рассматривать только четыре команды: «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Бавария» - единственные смогут предложить ему что-то схожее с тем, что он имеет сегодня в «Сити», - цитирует Харгривза Goal.com.

Ранее сообщалось, что Сане не смог договориться с «горожанами» о продлении контракта и принял решение покинуть команду по окончании сезона. Одним из главных претендентов на 24-летнего вингера называлась «Бавария».