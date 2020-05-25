Нападающий «Атлетико» Фелиш выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена - Советский спорт
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25 мая 2020 18:11ФутболШарафудинов Виктор

Нападающий «Атлетико» Фелиш выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

У португальца растяжение коллатеральной связки.

Официальный сайт мадридского «Атлетико» сообщил, что 20-летний португальский нападающий Жоау Фелиш получил серьезную травму на тренировке.

Форварду диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления пока неизвестны. Стоит отметить, что это уже третья травма Фелиша по ходу нынешнего сезона.

В июле прошлого года «Атлетико» заплатил за португальского футболиста 126 миллионов евро лиссабонской «Бенфике». В сумме с учетом всех турниров Фелиш сыграл за «Атлетико» 28 матчей, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

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