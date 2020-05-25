Вратарь «Спартака» Селихов впервые с прошлой осени провел тренировку в общей группе

Официальный твиттер московского «Спартака» сообщил о том, что 26-летний вратарь Александр Селихов впервые с прошлой осени провел полноценное тренировочное занятие.
«Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений, – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака». – С возвращением, Саша!»
Вратарь получил травму 8 сентября прошлого года, после чего перенес операцию на ахилловом сухожилии в Финляндии.
В нынешнем сезоне Селихов не провел ни одного матча. Прошлый раз Александр защищал ворота «Спартака» 6 апреля минувшего года в матче 22-го тура чемпионата-2018/19 против ЦСКА. Красно-белые на своем поле уступили 0:2.
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