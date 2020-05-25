«Ротор» сменит юридическое лицо Волгоградский клуб в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб собирается сменить юридическое лицо до начала следующего сезона.

«Клуб планирует сменить юридическое лицо – с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), – рассказал Рекечинский в интервью ТАСС. – Это просто изменение формы учреждения. Мы работаем в штатном режиме, все должно быть завершено. Процесс лицензирования также проходит в штатом режиме. Проблем нет».

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса. После 27 туров «Ротор» занимал первое место, набрав 54 очка, и получил право выступить в РПЛ в сезоне-2020/21.