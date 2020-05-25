Александр Селихов: Впереди еще очень много работы - Советский спорт
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25 мая 2020 22:00ФутболШарафудинов Виктор

Александр Селихов: Впереди еще очень много работы

Вратарь «Спартака» сегодня провел первую тренировку в общей группе за последние девять месяцев.

Александр Селихов на своей странице в инстаграме поделился эмоциями после первого полноценного тренировочного занятия вместе с товарищами по «Спартаку».

«Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе, – написал Селихов. – Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб «Спартака», а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди еще очень много работы, вперед «Спартак»!

Селихов получил травму 8 сентября прошлого года, после чего перенес операцию на ахилловом сухожилии в Финляндии.

В нынешнем сезоне голкипер не провел ни одного матча. Прошлый раз Александр защищал ворота «Спартака» 6 апреля минувшего года в матче 22-го тура чемпионата-2018/19 против ЦСКА. Красно-белые на своем поле уступили 0:2. Селихов в той игре повредил палец руки и на 68-й минуте был заменен на Александра Максименко.

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