Дуглас Коста: По независящим от меня причинам я не могу стать лучшим - Советский спорт
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26 мая 2020 08:12Футбол

Дуглас Коста: По независящим от меня причинам я не могу стать лучшим

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста признался, что думал об уходе из футбола из-за постоянных травм.

- Бывают моменты, когда задумываюсь: «Могу ли я по-прежнему играть?» Потому что я выхожу на поле и снова получаю травму. Но затем, когда смотрю футбол по телевизору, вспоминаю, что это моя страсть и что все еще могу выступать на высоком уровне. Это то, что поддерживает меня. Самое главное - делать то, что вам нравится, и получать удовольствие, занимаясь этим.

Люди говорят: «У Дугласа есть потенциал стать одним из лучших в мире, но травмы сдерживают его». Это раздражает. У меня есть потенциал быть лучшим игроком, но по независящим от меня причинам я не могу. Каждый раз, когда я получаю травму, я спрашиваю себя: «Что я сделал не так?». Мне интересно, почему я не могу играть постоянно. Это то, что причиняет мне боль, - приводит слова Косты Football Italia.

Отметим, что Коста из-за различных проблем с мышцами провел за «Ювенутс» всего 90 матчей за три сезона.

Ранее сообщалось, что Коста собирается после завершения нынешнего сезона покинуть «Ювентус». Следующим клубом 29-летнего вингера сборной Бразилии может стать «Манчестер Сити».

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