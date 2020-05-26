Артур хочет остаться в «Барселоне» - Советский спорт
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26 мая 2020 08:56Футбол

Артур хочет остаться в «Барселоне»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур не хочет уходить из каталонской команды.

- Артур хочет остаться в Барселоне на 100 процентов, он не собирается менять клубы. Это просто слухи, потому что для него нет смысла уезжать в Италию, - цитирует ESPN источник, близкий к хавбеку.

Отмечается, что источник полностью согласился с матерью бразильца, заявившей накануне, что ее сын счастлив на «Камп Ноу».

Напомним, что ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что Артур может стать частью сделки по переходу из «Ювентуса» боснийского нападающего Миралема Пьянича.

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