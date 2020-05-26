Пол Робинсон: Думаю, что Коутиньо вернется в АПЛ Бывший вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон считает, что Филиппе Коутиньо вернется в АПЛ.

- «Бавария» не стала выкупать Коутиньо, и он явно не входит в планы «Барселоны». Я думаю, что он вернется в АПЛ. Считаю, что его переход стал бы отличным решением для «Тоттенхэма», - цитирует Робинсона Goal.com.

Накануне стало известно, что представители лондонского «Арсенала» уже связались с агентом 27-летнего Коутиньо, чтобы в ближайшее время начать переговоры о контракте. Ранее интерес к Коутиньо проявляли английские «Челси» и «Ньюкасл».