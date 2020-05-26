«Ювентус» пытается усилить давление на Артура - Советский спорт
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26 мая 2020 09:53Футбол

«Ювентус» пытается усилить давление на Артура

«Ювентус» отчаянно пытается убедить бразильского хавбека Артура покинуть «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, «Ювентус» заручился услугами топового агента, вовлеченного в другие операции клуба, чтобы убедить полузащитника присоединиться к команде.

Отмечается, что бразилец доволен своей карьерой в Барселоной, но туринский клуб видит в нем идеальную замену Миралему Пьяничу, который, похоже, собирается переехать на «Камп Ноу».

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