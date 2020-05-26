«Ювентус» пытается усилить давление на Артура «Ювентус» отчаянно пытается убедить бразильского хавбека Артура покинуть «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, «Ювентус» заручился услугами топового агента, вовлеченного в другие операции клуба, чтобы убедить полузащитника присоединиться к команде.

Отмечается, что бразилец доволен своей карьерой в Барселоной, но туринский клуб видит в нем идеальную замену Миралему Пьяничу, который, похоже, собирается переехать на «Камп Ноу».