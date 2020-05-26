Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka Издание Squawka составил рейтинг лучших тренеров Лиги чемпионов с момента ее ребрендинга.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был признан изданием лучшим тренером в истории Лиги чемпионов. Отметим, что француз является единственным тренером, одержавшим победу в трех розыгрышах турнира подряд. На второй строчке рейтинга расположился главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, дважды выигравший трофей с «Барселоной». Замкнул тройку лучших главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, сумевший привести к победе в Лиге чемпионов сразу два клуба – «Милан» (дважды) и «Реал».

Топ-10 лучших тренеров Лиги чемпионов:

1. Зинедин Зидан - выигранные трофеи: 2016, 2017 и 2018 («Реал», процент побед: 65%)..

2. Хосеп Гвардиола - выигранные трофеи: 2009 и 2011 («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити». 61%).

3. Карло Анчелотти - выигранные трофеи: 2003, 2007, 2014 («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи». 55,15%).

4. Жозе Моуринью - выигранные трофеи: («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм». 56,74%). 2004, 2010.

5. Луи Ван Галь - выигранные трофеи: 1995 («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед». 60%).

6. Алекс Фергюсон - выигранные трофеи: 1999, 2008 («Манчестер Юнайтед». 54%).

7. Юпп Хайнкес - выигранные трофеи: 1998, 2013 («Реал», «Бавария». 70%).

8. Висенте дель Боске - выигранные трофеи: 2000, 2002 («Реал». 57%).

9. Рафаэль Бенитес - выигранные трофеи: 2005 («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал». 57%).

10. Оттмар Хитцфельд - выигранные трофеи: 1997, 2001 («Боруссия Дортмунд, «Бавария». 51%).