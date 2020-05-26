Евгений Бушманов – о переводе Гулиева в «Спартак-2: Такие моменты могут сказаться положительно

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о переводе полузащитника красно-белых Аяза Гулиева во вторую команду.

В понедельник официальный сайт клуба сообщил о том, что 23-летний Гулиев переведен в «Спартак-2», а его место на сборе основного состава занял 18-летний полузащитник Константин Шильцов.

«У «Спартака» в целом не так много времени для подготовки к оставшейся части сезона, – приводит слова Бушманова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Поэтому важно, как Аяз отреагирует на этот перевод.

Такие моменты бывают в карьере. Иногда они сказываются положительно – игрок что-то пересмотрит и по-другому начнет себя вести, тренироваться».

Отметим, что воспитанник «Спартака» вернулся в родной клуб в 2019 году из «Ростова» и провел 26 матчей, в которых забил один гол. При этом после назначения главным тренером команды немца Доменико Тедеско Гулиев принял участие только в двух матчах, сыграв в них 11 минут.

Напомним, в субботу «Спартак» приступил к тренировкам на базе в Тарасовке, а на следующий день провел первое за два месяца занятие на поле.

В связи с тем, что Тедеско и его немецкие ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки находятся на обязательном после возвращения из-за границы карантине, тренировками руководит тренер по физподготовке серб Владимир Чепзанович.

Рестарт сезона РПЛ запланирован на 21 июня. В первом туре после возобновления чемпионата «Спартак» сыграет в гостях с «Арсеналом».

Добавим, что ФНЛ, в которой выступает «Спартак-2», досрочно завершила первенство.