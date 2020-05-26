«Реал» поборется с тремя английским клубами за трансфер полузащитника «Аякса» «Реал» собирается включиться в борьбу за переход полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

По информации Le10Sport, в ближайшее время «Реал» озвучит сумму, которую готов выложить за трансфер 23-летнего хавбека сборной Голландии.

Отмечается, что ван де Беком также интересуется «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» и «Ньюкасл» уже ведут переговоры о переходе в полузащитника.