Дибала и Пьянич отказываются от перехода в «Манчестер Юнайтед» Форвард Пауло Дибала и хавбек Миралем Пьянич отказываются от перехода в клуб АПЛ.

Как сообщает RAI Sports, обе цели «Юнайтед» в серии А не заинтересованы в переходе в английский клуб, что ставит под удар сделку о трансфере полузащитника Поля Погба в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хотел получить в качестве компенсации за переход Погба сразу трех футболистов «Ювентуса» - Аарона Рэмзи, Дугласа Косту и Адриана Рабьо.