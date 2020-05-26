«Это Гинер все купил». В ЦСКА поздравили президента новой версией знаменитого заряда (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 мая 2020 13:32ФутболЛипкин Антон

«Это Гинер все купил». В ЦСКА поздравили президента новой версией знаменитого заряда (видео)

Во вторник Гинеру исполняется 60 лет.

В честь дня рождения президента ЦСКА Евгения Гинера официальный твиттер клуба опубликовал видео с новой версией знаменитой кричалки «Это Гинер все купил».

В записи ролика приняли участие бывшие и нынешние игроки и тренеры команды: Виктор Гончаренко, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Георгий Кырнац, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Марио Фернандес, Леонид Слуцкий, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Виктор Васин, Ильзат Ахметов, Кристиан Бистрович, Константин Кучаев, Федор Чалов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Яка Бийол, Седрик Гогуа, Владислав Тороп, а также известный болельщик клуба Димы «Лысый» Бугров.

Коронавирус отступил,
Это Гинер все купил!

Юрич «Почту» получил,
Это Гинер все купил!

Братьям должность обновил,
Это Гинер все купил!

Кырнац гол не пропустил,
Это Гинер все купил!

Коуч наш контракт продлил,
Это Гинер все купил!

Наба легендарным слыл,
Это Гинер все купил!

И Гранеро утопил,
Это Гинер все купил!

Игорь мяч ногой отбил,
Это Гинер все купил!

Тренер в КВН шутил,
Это Гинер все купил!

Влашич бороду побрил,
Это Гинер все купил!

Жора снова полон сил,
Это Гинер все купил!

Мага первенца родил,
Это Гинер все купил!

Газзик Вагнера любил,
Это Гинер все купил!

Тренер штрафы обнулил,
Это Гинер все купил!

Кристи с тридцати ввалил,
Это Гинер все купил!

Федю гол в ФИФУ забил,
Это Гинер все купил!

Куча в этом подсобил,
Это Гинер все купил!

На Песчанке водки нету,
Я уже три дня не пил!
Кто за это все ответит?
Это Гинер все купил!

Марик русский подучил,
Это Гинер все купил!

Карпов всех в штрафной прикрыл,
Это Гинер все купил!

Бернабеу отступил,
Это Гинер все купил!

Сига центр укрепил,
Это Гинер все купил!

Леша лучшим дефом был,
Это Гинер все купил!

Ванька грядки засадил,
Это Гинер все купил!

Гога матч не пропустил,
Это Гинер все купил!

Тороп школу не забыл,
Это Гинер все купил!

«Спортинг» Кубок уступил,
Это Гинер все купил!

Ильза плов всем замутил,
Это Гинер все купил!

Дага с тостом накатил,
Это Гинер все купил!

«Монако» 30 лямов дал,
Кто за это все ответит?
Это Гинер все продал!

Напомним, Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. При нем клуб шесть раз выиграл чемпионат России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз Кубок (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) и семь раз Суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). В 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен Число участников плей-офф НХЛ может быть увеличено до 24 команд Источник: Лишь 12% игроков НХЛ считают, что сезон нужно завершить досрочно
Немецкая «классика», которую нельзя пропустить. Расписание и расклады 28-го тура бундеслиги Суперматч «Боруссия» – «Бавария» может убить чемпионскую интригу, а может, наоборот, разжечь ее с новой силой. 26.05.2020 11:27 Футбол Зибрак Артем
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Новости
13:34 Фигурное катание Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун
13:32 Футбол «Это Гинер все купил». В ЦСКА поздравили президента новой версией знаменитого заряда (видео)
13:13 Футбол Бывший исполнительный директор «Амкара» станет президентом «Торпедо»
12:57 Футбол Дибала и Пьянич отказываются от перехода в «Манчестер Юнайтед»
12:30 Футбол «Реал» поборется с тремя английским клубами за трансфер полузащитника «Аякса»
12:22 Футбол Евгений Бушманов – о переводе Гулиева в «Спартак-2: Такие моменты могут сказаться положительно
12:16 Футбол Доктор Мариани: Если Ибрагимович мотивирован, ничто не помешает ему вернуться на привычный уровень
11:58 Футбол Роналду на тренировке забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо (видео)
11:40 Фигурное катание Александра Трусова: Стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса
11:20 Биатлон Анна Богалий: Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет - это адская бомба
11:04 Футбол Ургант подарил «Зениту» букет из 95 Боярских
10:55 Футбол Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka
10:36 Футбол ЦСКА поздравил Гинера с юбилеем: Уверены, что нас ждут новые яркие победы и громкие титулы
10:30 ММА Хабилов проведет бой 18 июля
10:15 Футбол «Барселона» может вернуть Коутиньо из аренды до старта примеры
09:53 Футбол «Ювентус» пытается усилить давление на Артура
09:31 Футбол Пол Робинсон: Думаю, что Коутиньо вернется в АПЛ
09:14 Футбол Огнен Короман: Семин и Гаджиев - качественные тренеры, но их время прошло
08:56 Футбол Артур хочет остаться в «Барселоне»
08:29 Футбол ФИФА временно отстранила главу федерации футбола Гаити из-за подозрений в изнасилованиях
Mistake 2017: global pharmaceuticals underestimated the threat of the coronavirus
10 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
В Оренбуржье скончался шестой пациент с коронавирусной инфекцией
В Татарстане от коронавируса вылечились более 2 тысяч человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика