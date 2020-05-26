«Это Гинер все купил». В ЦСКА поздравили президента новой версией знаменитого заряда (видео)

В честь дня рождения президента ЦСКА Евгения Гинера официальный твиттер клуба опубликовал видео с новой версией знаменитой кричалки «Это Гинер все купил».

В записи ролика приняли участие бывшие и нынешние игроки и тренеры команды: Виктор Гончаренко, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Георгий Кырнац, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Марио Фернандес, Леонид Слуцкий, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Виктор Васин, Ильзат Ахметов, Кристиан Бистрович, Константин Кучаев, Федор Чалов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Яка Бийол, Седрик Гогуа, Владислав Тороп, а также известный болельщик клуба Димы «Лысый» Бугров.

Коронавирус отступил,

Это Гинер все купил!

Юрич «Почту» получил,

Это Гинер все купил!

Братьям должность обновил,

Это Гинер все купил!

Кырнац гол не пропустил,

Это Гинер все купил!

Коуч наш контракт продлил,

Это Гинер все купил!

Наба легендарным слыл,

Это Гинер все купил!

И Гранеро утопил,

Это Гинер все купил!

Игорь мяч ногой отбил,

Это Гинер все купил!

Тренер в КВН шутил,

Это Гинер все купил!

Влашич бороду побрил,

Это Гинер все купил!

Жора снова полон сил,

Это Гинер все купил!

Мага первенца родил,

Это Гинер все купил!

Газзик Вагнера любил,

Это Гинер все купил!

Тренер штрафы обнулил,

Это Гинер все купил!

Кристи с тридцати ввалил,

Это Гинер все купил!

Федю гол в ФИФУ забил,

Это Гинер все купил!

Куча в этом подсобил,

Это Гинер все купил!

На Песчанке водки нету,

Я уже три дня не пил!

Кто за это все ответит?

Это Гинер все купил!

Марик русский подучил,

Это Гинер все купил!

Карпов всех в штрафной прикрыл,

Это Гинер все купил!

Бернабеу отступил,

Это Гинер все купил!

Сига центр укрепил,

Это Гинер все купил!

Леша лучшим дефом был,

Это Гинер все купил!

Ванька грядки засадил,

Это Гинер все купил!

Гога матч не пропустил,

Это Гинер все купил!

Тороп школу не забыл,

Это Гинер все купил!

«Спортинг» Кубок уступил,

Это Гинер все купил!

Ильза плов всем замутил,

Это Гинер все купил!

Дага с тостом накатил,

Это Гинер все купил!

«Монако» 30 лямов дал,

Кто за это все ответит?

Это Гинер все продал!

#ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем 👊🔴🔵



В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер всё купил!» pic.twitter.com/o06EZyqZd6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2020

Напомним, Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. При нем клуб шесть раз выиграл чемпионат России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз Кубок (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) и семь раз Суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). В 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.