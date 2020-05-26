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26 мая 2020 14:46Футбол

Газзаев поздравил Гинера с днем рождения

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил президента армейцев с юбилеем.

- Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА.

Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. Для нас были созданы идеальные условия - за это время клуб стал образцовым в плане менеджмента и спортивных достижений, - приводит слова Газзаева ТАСС.

Напомним, что Гинер стал президентом клуба в 2001 году. С тех пор ЦСКА стал шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семикратным обладателем Кубка (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также победителем Кубка УЕФА (2005).

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