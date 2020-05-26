РПЛ завершила первый этап возобновления сезона – в Россию вернулись все легионеры Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата – все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», - цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Как сообщается на сайте лиги, для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона российская премьер-лига создала оперативный штаб.

Напомним, рестарт РПЛ намечен на 21 июня.