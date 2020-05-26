Лионель Скалони: Мартинес должен выходить в стартовом составе «Барселоны»

- Я бы хотел, чтобы Лаутаро Мартинес играл регулярно. Он должен будет пожертвовать собой. Если он перейдет в «Барселону», тренер должен найти для него место в стартовом составе команды, - приводит слова Скалони Football Italia со ссылкой на Radio La Red.
Ранее сообщалось, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес дал согласие на переход в «Барселону». В текущем сезоне 22-летний форвард отыграл за «Интер» 31 встречу, забил 16 голов и отдал четыре голевых передачи.
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