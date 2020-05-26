Лионель Скалони: Мартинес должен выходить в стартовом составе «Барселоны» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 мая 2020 15:56Футбол

Лионель Скалони: Мартинес должен выходить в стартовом составе «Барселоны»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал возможный переход нападающего Лаутаро Мартинеса из «Интера» в «Барселону».

- Я бы хотел, чтобы Лаутаро Мартинес играл регулярно. Он должен будет пожертвовать собой. Если он перейдет в «Барселону», тренер должен найти для него место в стартовом составе команды, - приводит слова Скалони Football Italia со ссылкой на Radio La Red.

Ранее сообщалось, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес дал согласие на переход в «Барселону». В текущем сезоне 22-летний форвард отыграл за «Интер» 31 встречу, забил 16 голов и отдал четыре голевых передачи.

Игорь Акинфеев и Фонд «Страна Футбола» представляют проект Кипербол Вратарь ЦСКА и его Фонд «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта Москвы представляют новый формат любимой игры – Кипербол (KeeperВall). 26.05.2020 12:59 Футбол
Еще по теме:
Источник: Шейх Мансур и «Ред Булл» хотят вложить деньги в «Уфу» РПЛ завершила первый этап возобновления сезона – в Россию вернулись все легионеры Газзаев поздравил Гинера с днем рождения
Немецкая «классика», которую нельзя пропустить. Расписание и расклады 28-го тура бундеслиги Суперматч «Боруссия» – «Бавария» может убить чемпионскую интригу, а может, наоборот, разжечь ее с новой силой. 26.05.2020 11:30 Футбол Зибрак Артем
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Его ногу собрали по осколкам, но он вернулся. Рассказ о первой аварии Харламова 26 мая 1976 года в первую для себя автокатастрофу попал Валерий Харламов. 26.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Зубов включен в Зал славы хоккея в Торонто Ветераны хоккея сыграют в матче, посвященном 70-летию со дня рождения Харламова День в истории. Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Кирьяков: Если первой забьет «Бавария», ждите разгром, если «Боруссия» – сенсацию Бывший форвард немецких клубов поделился с «Советским спортом» ожиданиями от центрального матча 28-го тура бундеслиги «Боруссия» Д – «Бавария». 26.05.2020 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
16:40 Хоккей Агент: Завершит ли Мозякин карьеру по окончании следующего сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею
16:33 Хоккей Источник: Зарплата Мозякина в «Металлурге» снизилась на 130 миллионов рублей
16:23 ММА Даниэль Кормье: Хабиб будет готов к бою в сентябре
16:11 Футбол Источник: Шейх Мансур и «Ред Булл» хотят вложить деньги в «Уфу»
15:56 Футбол Лионель Скалони: Мартинес должен выходить в стартовом составе «Барселоны»
15:45 Хоккей «Авангард» обменял защитника Минеева в «Сочи»
15:35 Хоккей «Металлург» подписал однолетний контракт с Мозякиным
15:27 Футбол Кривохарченко и Нагучев прокомментируют матч «Боруссия» – «Бавария»
15:27 Футбол РПЛ завершила первый этап возобновления сезона – в Россию вернулись все легионеры
15:18 ММА Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане
15:00 Фигурное катание Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен
14:46 Футбол Газзаев поздравил Гинера с днем рождения
14:27 Футбол «Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича
13:55 Футбол «Спартак» показал, как команда тренируется под руководством Чепзановича (видео)
13:51 Хоккей «Металлург» заключил пробные контракты Махановским, Фищенко и Алановым
13:34 Фигурное катание Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун
13:32 Футбол «Это Гинер все купил». В ЦСКА поздравили президента новой версией знаменитого заряда (видео)
13:13 Футбол Бывший исполнительный директор «Амкара» станет президентом «Торпедо»
12:57 Футбол Дибала и Пьянич отказываются от перехода в «Манчестер Юнайтед»
12:30 Футбол «Реал» поборется с тремя английским клубами за трансфер полузащитника «Аякса»
Проверка боем: как получить СНИЛС, чтобы получить 10 тысяч рублей на ребенка
На 26 мая коронавирусом заболели 42 жителя Тюменской области
В Оренбуржье скончался шестой пациент с коронавирусной инфекцией
До 26 человек выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Ростовской области
В Белгородской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика