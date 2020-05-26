Источник: Шейх Мансур и «Ред Булл» хотят вложить деньги в «Уфу» - Советский спорт
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26 мая 2020 16:11ФутболШарафудинов Виктор

Источник: Шейх Мансур и «Ред Булл» хотят вложить деньги в «Уфу»

Команда Вадима Евсеева занимает девятое место в РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что два заграничных инвестора могут вложить деньги в футбольный клуб «Уфа».

В своем телеграм-канале Нагучев написал, что вложения в уфимский клуб интересны владельцам «Манчестер Сити» Abu Dhabi United Group во главе с шейхом Мансуром ибн Зайдом аль-Нахайяном и компании «Ред Булл», содержащей одноименную команду «Формулы-1», а также футбольные клубы «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург».

«Как-то быстро утихли разговоры, что супербогатый инвестор интересуется российским клубом, – написал Нагучев. – Все ж понимают, что вряд ли Россия сейчас подходящая площадка для инвестиций в футбол. Но инвестор, похоже, придет в наш клуб.

По моей информации, этим клубом станет «Уфа». У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения. Одно из них от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от «Ман Сити». Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан – нефтяной регион, и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Второй вариант – «Ред Булл». И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы». Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. РБ не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии – это работа на результат и стремление быть на виду. «РБ Гана» – исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще.

Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро».

После 22 туров «Уфа» занимает 9-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

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