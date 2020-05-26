Украинский минздрав разрешил возобновить чемпионат УПЛ 30 мая Турнир был приостановлен после 23 туров из 32.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил о том, что УАФ получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить чемпионат УПЛ 30 мая.

«Большой футбол возвращается в Украину, – написал Павелко. – Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований».

Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 23 туров из 32. В турнире лидирует «Шахтер» на 13 очков опережая «Зарю» и киевское «Динамо».