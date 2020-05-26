Ананидзе может вернуться в Россию Зимой грузинский полузащитник разорвал контракт со «Спартаком» и стал игроком «Анортосиса».

Джано Ананидзе может продолжить карьеру в России.

Goal.ge сообщает, что полузащитник вел переговоры с грузинскими клубами «Динамо» (Батуми) и «Динамо» (Тбилиси), но не смог договориться о контракте.

Контракт Ананидзе с кипрским «Анортосисом» заканчивается 31 мая. По сведениям источника, Джано может продолжить карьеру в «Сочи».

Чемпионат Кипра был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. 27-летний полузащитник успел сыграть за «Анортосис» 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ананидзе дебютировал в главной команде «Спартака» в 16-летнем возрасте, сыграв и забив гол в матче Кубка России против «Краснодара» 15 июля 2009 года (2:1 в пользу москвичей). Всего на счету Джано 147 матчей и 16 голов в составе красно-белых.

Грузина дважды отдавали в аренду. Сезон-2013/14 Ананидзе провел в составе «Ростова», а весной прошлого года выступал за «Крылья Советов».