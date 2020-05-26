«Вольфсбург» в Леверкузене разгромил «Байер»

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Вольфсбург» завершился со счетом 1:4.

В составе «волков» дубль оформил Марин Понграчич, отличившись на 43-й и 75-й минутах. В промежутке между двумя голами хорватского защитника отличились Максимилиан Арнольд (64) и швейцарец Ренато Штеффен (67). Стоит отметить, что Арнольд вдобавок к забитому мячу оформил две результативные передачи.

Единственный гол «Байера» забил на 85-й минуте австриец Юлиан Баумгартлингер.

«Байер» в турнирной таблице опустился на пятое место, оставшись с 53 очками. Леверкузенцы по дополнительным показателям пропустили вперед менхенгладбахскую «Боруссию». Ранее команда Петера Боса одержала четыре победы подряд.

«Вольфсбург» занимает шестую строчку, имея 42 очка.

29 мая состоится матч «Фрайбург» – «Байер». 30 мая «Вольфсбург» сыграет дома с «Айнтрахтом».