«Вольфсбург» в Леверкузене разгромил «Байер»

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Вольфсбург» завершился со счетом 1:4.
В составе «волков» дубль оформил Марин Понграчич, отличившись на 43-й и 75-й минутах. В промежутке между двумя голами хорватского защитника отличились Максимилиан Арнольд (64) и швейцарец Ренато Штеффен (67). Стоит отметить, что Арнольд вдобавок к забитому мячу оформил две результативные передачи.
Единственный гол «Байера» забил на 85-й минуте австриец Юлиан Баумгартлингер.
«Байер» в турнирной таблице опустился на пятое место, оставшись с 53 очками. Леверкузенцы по дополнительным показателям пропустили вперед менхенгладбахскую «Боруссию». Ранее команда Петера Боса одержала четыре победы подряд.
«Вольфсбург» занимает шестую строчку, имея 42 очка.
29 мая состоится матч «Фрайбург» – «Байер». 30 мая «Вольфсбург» сыграет дома с «Айнтрахтом».
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