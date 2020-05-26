«Вердер» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью

Игра 28-го тура чемпионата Германии «Вердер» – «Боруссия» (Менхенгладбах) завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на потерю двух очков менхенгладбахская «Боруссия» поднялась на четвертое место, опередив «Байер». У команды Марко Розе 53 очка, и она опережает леверкузенцев по дополнительным показателям.

«Вердер» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 17-е место с 22 очками.

30 мая «Вердер» сыграет в гостях с «Шальке». 31 мая «Боруссия» примет «Унион Берлин».