Руслан Нигматуллин: «Спартак» нормально укомплектован и в случае необходимости найдет замену Бакаеву Ранее стало известно, что футболист заболел коронавирусом.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал текущее положение «Спартака», который потерял на неопределенный срок полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Сейчас сложно предсказать, насколько отсутствие Бакаева – потеря для «Спартака». Зелимхан прекрасно играл до этой паузы. Но с момента остановки сезона прошло уже больше двух месяцев, а даже один месяц без футбола очень сказывается на форме. Понятно, что все занимались дома, но в таких условиях невозможно подготовиться полноценно.

«Спартак» нормально укомплектован и в случае необходимости найдет замену Бакаеву. Но сейчас у всех клубов будут сложности. Вряд ли кто-то подойдет к первым матчам в идеальной форме», – цитируют Нигматуллина «Известия».

В текущем сезоне 23-летний Бакаев отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач.