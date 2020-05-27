Опубликовано расписание полуфинала Кубка Германии Действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».

Сегодня, 28 мая стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Германии.

Напомним, на этой стадии турнира сыграют «Бавария», «Байер», «Айнтрахт» и «Саарбрюккен».

Так, действующий чемпион страны 10 июня примет «Айнтрахт», а «Байер» днем ранее сыграет против «Саарбрюккена».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DFB-Pokal (@dfb_pokal) 27 Май 2020 в 3:00 PDT

Добавим, что в прошлом сезоне «Бавария» выиграла турнир, разгромив в финале «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.