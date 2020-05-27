Икарди близок к переходу в «ПСЖ» на постоянной основе - Советский спорт
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27 мая 2020 14:46ФутболГичунцев Артур

Икарди близок к переходу в «ПСЖ» на постоянной основе

Аргентинец был арендован летом 2019 года.

«Интер» и «ПСЖ» близки к заключению сделки по трансферу нападающего Мауро Икарди.

Как сообщил журналист Никола Скира, чемпион Франции предложил за игрока 55 млн евро. Итальянцы готовы отказаться от дополнительных выплат, предусмотренных в арендном соглашении, но хотят получить за уход футболиста 60 млн евро.

Отмечается, что сделку намереваются закрыть до 1 июня. При этом уточняется, что «ПСЖ» практически договорился об условиях контракта с самим нападающим. Его годовой оклад составит 10 млн евро.

Добавим, что в составе парижан 27-летний Икарди провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.

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