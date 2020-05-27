«Спартак» готов раздавать болельщикам маски и перчатки со своей символикой у входа на стадион Владелец московского клуба Леонид Федун надеется, что после рестарта зрителям разрешат посещать матчи.

Леонид Федун заявил о том, что «Спартак» готов выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать их болельщиками у входа на стадион, если власти разрешат зрителям посещать футбольные матчи после рестарта чемпионата России.

«Футбол без зрителей – это не футбол, это тренировочный турнир, – заявил Федун в интервью РБК. – Сегодня мэр Москвы Собянин уже сказал, что начинаются послабления, поскольку болезнь уже отступает, и по своему опыту могу сказать, что больницы уже готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ.

Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что стадион будет собирать 15 тысяч зрителей, а не 45, но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова посещать матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе».

25 мая 64-летний владелец «Спартака» был выписан из больницы и продолжает лечиться от коронавируса на дому.

После 22 туров красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Рестарт чемпионата намечен на 21 июня. Красно-белые в 23-м туре встретятся на выезде с тульским «Арсеналом».