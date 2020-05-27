Сергей Прядкин: РПЛ может рассмотреть вариант проведения матчей со зрителями Рестарт чемпионата намечен на 21 июня.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что РПЛ будет готова рассмотреть вариант проведение оставшихся матчей сезона со зрителями в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране после рестарта. Для этого понадобится разрешение властей.

«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию, – рассказал Прядкин в интервью ТАСС. – Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают

Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах – это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам».

Напомним, что сегодня о желании как можно скорее получить разрешение властей на проведение матчей чемпионата России со зрителями заявили владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Рестарт сезона в РПЛ намечен на 21 июня.