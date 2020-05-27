Ломовицкий и Лесовой останутся в «Арсенале» до конца сезона - Советский спорт
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27 мая 2020 20:07ФутболШарафудинов Виктор

Ломовицкий и Лесовой останутся в «Арсенале» до конца сезона

Тульский клуб договорился о продлении аренды со «Спартаком» и «Зенитом».

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой останутся в команде до конца сезона. «Оружейники» продлили арендные соглашения соответственно со «Спартаком» и «Зенитом».

«Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, которые находятся в «Арсенале» в аренде, останутся в команде как минимум до конца нынешнего чемпионата, – рассказал Аджоев в интервью ТАСС. – Их арендные соглашения продлены на этот срок. Надеюсь, ребята помогут нам в оставшихся матчах первенства».

22-летний Ломовицкий в нынешнем сезоне отметился 2 голами в 18 матчах РПЛ. Его одногодка Лесовой отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 20 встречах.

После 22 туров «Арсенал» занимает седьмое место, набрав 28 очков и опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

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