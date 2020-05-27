Сергей Собянин: С 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки с первого дня лета.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте обратился к жителям столицы, сообщив о смягчении карантинных мер с 1 июня. Помимо прочего в следующий понедельник будут открыт стадионы и другие спортивные объекты.

Вот, что было сказано в обращении Собянина:

«Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе.

С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми»..

Напомним, что рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня.