Бывший тренер «Баварии» Ковач может возглавить дортмундскую «Боруссию» вместо Фавра Вчера желто-черные уступили мюнхенцам в главном матче чемпионата Германии.

Немецкая газета Bild утверждает, что дортмундская «Боруссия» собирается сменить тренера. В случае увольнения швейцарца Люсьена Фавра, команду может возглавить хорват Нико Ковача, которого прошлой осенью уволили из «Баварии» после неудачного старта сезона.

Источник сообщает, что руководители дортмундского клуба в минувшие месяцы несколько раз контактировали с Ковачем.

Вчера 26 мая дортмундская «Боруссия» на своем поле уступила «Баварии» 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Германии. При этом отставание дортмундцев от лидера бундеслиги увеличилось до 7 очков.

Контракт Фавра с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.

С «Баварией» Ковач проработал с июля 2018-го по 3 ноября прошлого года, выиграв в сезоне-2018/19 чемпионат и Кубок Германии.