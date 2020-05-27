Бывший тренер «Баварии» Ковач может возглавить дортмундскую «Боруссию» вместо Фавра

Немецкая газета Bild утверждает, что дортмундская «Боруссия» собирается сменить тренера. В случае увольнения швейцарца Люсьена Фавра, команду может возглавить хорват Нико Ковача, которого прошлой осенью уволили из «Баварии» после неудачного старта сезона.
Источник сообщает, что руководители дортмундского клуба в минувшие месяцы несколько раз контактировали с Ковачем.
Вчера 26 мая дортмундская «Боруссия» на своем поле уступила «Баварии» 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Германии. При этом отставание дортмундцев от лидера бундеслиги увеличилось до 7 очков.
Контракт Фавра с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.
С «Баварией» Ковач проработал с июля 2018-го по 3 ноября прошлого года, выиграв в сезоне-2018/19 чемпионат и Кубок Германии.
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