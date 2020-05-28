«Раз и навсегда». Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов (фото) Итальянцы выиграли турнир в 2003 году.

Экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко оставил запись в своем Instagram, посвященную победе «россонери» в Лиге чемпионов. Напомним, в решающем поединке красно-черные одолели в серии пенальти туринский «Ювентус» (3:2). «Раз и навсегда, спасибо всем причастным к этому фантастическому путешествию… Отличные воспоминания», – написал Шевченко, выложив несколько фотографий с того матча: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 28 Май 2020 в 1:08 PDT