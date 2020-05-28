Президент «Брешии» – о Балотелли: Думал, он станет лидером команды, но он просто разочаровал меня Футболист вернулся в Италию летом 2019 года. На его счету 19 матчей и пять голов.

Президент «Брешии» Массимо Челлино оценил выступление нападающего Марио Балотелли, отметив, что футболист покинет команду по окончании сезона.

«Марио – странный парень. Он вообще не думает о команде, поэтому его отъезд я воспринимаю как должное. Его контракт аннулируется автоматически, если мы покинем серию А. Учитывая наше положение, этого не избежать, поэтому Балотелли станет свободным агентом.

Честно говоря, я верил в этого парня. Думал, он станет лидером команды, но он просто разочаровал меня. Вот и все», – цитирует функционера Football Italia.