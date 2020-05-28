Анатолий Воробьев: В командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных - Советский спорт
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28 мая 2020 19:01ФутболШарафудинов Виктор

Анатолий Воробьев: В командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных

В московском «Локомотиве» зафиксировано уже пять случаев заражения.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев прокомментировал предстоящее возобновление сезона в РПЛ и новые случаи обнаружения COVID-19 среди футболистов российских клубов.

«В РФС и РПЛ есть люди, которые умеют просчитывать риски, – заявил Воробьев в интервью RT. – Когда принималось решение возобновить сезон, они должны были это продумать. Будем надеяться на лучшее, время ещё есть, чтобы ситуация исправилась. Я уже говорил, что в командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных. Поэтому того, что произошло в «Локомотиве», следовало ожидать. Остается только пожелать здоровья

Посмотри на другие страны. Дрезденское «Динамо» во второй Бундеслиге не проводит матчи, в чемпионате Белоруссии определенные игры отменяются. Все эти риски сохраняются. Вопрос в том, как ответственно все будут подходить к этой проблеме. Надо подождать, набраться терпения, есть еще три-четыре недели, чтобы подготовиться к возобновлению сезона».

Первым из футболистов «Локомотива», заразившихся коронавирусом, стал Джефферсон Фарфан. Сегодня московский клуб подтвердил наличие инфекции у Дмитрия Баринова, Тимура Сулейманова, Романа Тугарева и Антона Коченкова.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. 1 июня в команде сменится главный тренер. Место Юрия Семина займет Марко Николич.

Рестарт чемпионата намечен на 21 июня.

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